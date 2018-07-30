Ещё
Стали известны сроки создания в России ракетного экраноплана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны сроки создания в России ракетного экраноплана 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экраноплан «Орлан» будет построен в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.
«В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает строительство опытного образца», — передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что экранопланы получат ракетное вооружение и будут использоваться для патрулирования морских районов. «Он будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы», — сказал Борисов.
По его словам, экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.
Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что для российских военных разрабатывается сверхтяжелый транспортно-десантный экраноплан, способный садиться не только на воду, как его предшественники, но и на сушу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чего не хватает ВМФ России для полноценного присутствия в Мировом океане «Каракурты» с «Калибрами» собрались продавать в Азию Черноморский флот запустит в Севастополе более 2 тыс. залпов салюта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле128
Крымский мост покорил сердца украинцев172
Россия отказалась от «Русланов»40
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала53
Учебник по географии шокировал депутата Рады71
Видео
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение