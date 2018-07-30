Стали известны сроки создания в России ракетного экраноплана

Юрий Борисов. Экраноплан «Орлан» будет построен в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил вице-премьер правительства России

«В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает строительство опытного образца», — передает РИА «Новости» слова Борисова.

Он отметил, что экранопланы получат ракетное вооружение и будут использоваться для патрулирования морских районов. «Он будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы», — сказал Борисов.

По его словам, экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.

Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что для российских военных разрабатывается сверхтяжелый транспортно-десантный экраноплан, способный садиться не только на воду, как его предшественники, но и на сушу.