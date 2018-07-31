В США признали опасность российских ракетных экранопланов

«Во времена „холодной войны“ Советский Союз рассматривал возможность создания парка боевых экранопланов, вооруженных ракетами. Теперь Россия заявляет, что планирует возродить этот проект под названием „Орлан“», — пишет The Drive.

В публикации отмечается, что создание нового экраноплана вошло в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Он может использоваться для патрулирования в арктическом регионе, а также на Черном и Каспийском морях или на Балтике.

The Drive пишет, что подробности об «Орлане» не сообщаются, и пока неясно, будет ли этот проект каким-либо образом связан с советским экранопланом «Орленок».

"Тем не менее, с точки зрения его базовой формы и производительности, «Орленок» мог бы стать хорошим отправным пунктом для создания нового ракетного экраноплана. Он обладает хорошей грузоподъемностью и может похвастался крейсерской скоростью почти 250 миль в час (более 400км/ч) при дальности более 900 миль (около 1450 километров)", — говорится в публикации. Также упоминается другой советский экраноплан «Лунь», который мог перевозить на верхней части фюзеляжа шесть пусковых установок для противокорабельных ракет.

Сейчас же американские эксперты гадают, где могут располагаться ракеты на новом российском экраноплане. По их мнению, инженеры могли бы разместить основное вооружение поверх крыльев в водонепроницаемых емкостях или вынести в переднюю часть экраноплана, чтобы запуск ракет не повлиял на работу двигателей. Также рассматривается идея «утопить» ракеты в фюзеляже с таким расчетом, чтобы запускать их в стороны.

"Новые российские противокорабельные ракеты стали достаточно легкими и компактными, чтобы использовать их даже на таком небольшом экраноплане, как «Орленок»", — пишет автор материала. В качестве одного из вариантов предполагается возможность вооружения нового экраноплана сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Высокая скорость экраноплана в сочетании с дальностью полета этой ракеты позволила бы экипажу быстро реагировать на различные угрозы.

Издание подчеркивает, что скорость и небольшая высота движения «Орлана» затруднят его обнаружение. Кроме того, он окажется неуязвим для торпед и морских мин. А способность действовать на удалении и независимо от военно-морских и воздушных баз сделает применение этого транспортного средства более гибким. При этом отмечается, что еще в СССР проводились эксперименты, позволяющие сочетать преимущества экраноплана с возможностью полета на больших высотах. Кроме того, экраноплан может использоваться в качестве сопровождающего при движении вглубь вражеской территории.

"Скорее всего, потребуются относительно небольшие усилия, чтобы превратить «Орлан» в наступательное оружие с такими крылатыми ракетами как «Калибр», чтобы активно угрожать противнику, особенно в районах Балтийского или Черного морей", — пишет The Drive. Также отмечается, что благодаря возможности использования ракет для наземной атаки, экраноплан может стать многофункциональным оружием.

The Drive обращает внимание на то, что созданные ранее экранопланы оказались сложными в эксплуатации и техническом обслуживании, а кроме того некоторые из них страдают от коррозии. Тем не менее, как пишет американское издание, имея опыт работы с различными классами этой техники, «россияне могут рассматривать экранопланы как относительно низкорисковые и рентабельные инвестиции».

Также сообщается, что летные испытания грузовых и поисково-спасательных типов экранопланов планируется начать в 2022-2023 годах. И примерно в это же время могут создаваться их боевые версии.