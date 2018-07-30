В России создадут образец экраноплана «Орлан» 

Его создание включено в госпрограмму вооружения на период до 2027 года.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, экраноплан будет носить ракетное вооружение. Его планируют использовать для охраны Северного морского пути.
В частности, экраноплан можно будет использовать как патрульное средство для спасения экипажей кораблей.
"Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море", — уточнил вице-премьер.
Ранее Борисов заявил, что ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена». Их построят также в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года.