В России создадут образец экраноплана «Орлан»

Его создание включено в госпрограмму вооружения на период до 2027 года.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, экраноплан будет носить ракетное вооружение. Его планируют использовать для охраны Северного морского пути.

В частности, экраноплан можно будет использовать как патрульное средство для спасения экипажей кораблей.

"Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море", — уточнил вице-премьер.