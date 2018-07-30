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Более 1 тысячи специалистов радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа совершили марши на полигоны
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Более 1 тысячи специалистов радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа совершили марши на полигоны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К мероприятиям, которые продлятся до конца августа текущего года, привлечено более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 200 единиц специальной техники.
На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, стартовал масштабный полевой выход подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
К мероприятиям, которые продлятся до конца августа текущего года, привлечено более 1 тысячи военнослужащих, задействовано более 200 единиц специальной техники.
На полигонах округа расчеты отработают задачи по радиоэлектронному подавлению средств сотовой связи, организации прикрытия боевых позиций от поражения крылатыми ракетами условного противника, выполняя задачи по подавлению бортовых приемников GPS навигации, а также планируется отработать методику подавления каналов управления с беспилотными летательными аппаратами.
В рамках полевого выхода подразделения РЭБ округа были подняты по учебной тревоге, выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ «Борисоглебск-2».
В ходе марша специалисты РЭБ отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и преодолению зараженных участков местности.
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