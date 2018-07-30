Подразделения антитеррора мотострелкового соединения ВВО в ходе планового учения, предотвратили уничтожение парка техники условными террористами 

Группа «террористов», разбившись на мобильные группы, совершила нападение с нескольких направлений с целью проникновения в парк техники соединения и уничтожения боевых машин.
Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе планового учения предотвратили попытку захвата парка техники группой условных террористов.
Группа «террористов», разбившись на мобильные группы, совершила нападение с нескольких направлений с целью проникновения в парк техники соединения и уничтожения боевых машин.
Дежурная смена вовремя обнаружила «нарушителей» и подала сигнал тревоги, подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к месту выполнения задач, организовали занятие обороны, проведение разведки, определение тактической обстановки.
Военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали порядок действий при отражении попыток проникновения условных террористов на территорию военного объекта.
В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, оставшиеся задержаны, мотострелки также выполнили разведку местности и обезвредили несколько взрывных устройств, заложенных условными террористами.
Личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненого военнослужащего, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач.