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В Забайкальском крае на полигоне Цугол стартовало учение ракетчиков ВВО
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В Забайкальском крае на полигоне Цугол стартовало учение ракетчиков ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание будет уделено вопросам совершенствования системы определения данных для ракетной стрельбы, организации связи в условиях активной постановки помех условным противником.
В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол стартовало тактическое учение с военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа.
Будут отработаны задачи по совершению маршей по пересеченной местности с выполнением мероприятий по маскировке перемещения, в том числе с учетом рельефа и ландшафта местности.
Также специалисты ракетных войск выполнят нормативы по инженерному оборудованию позиций, переводу комплексов из походного положения в боевое, развертыванию оперативно-тактических комплексов, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Особое внимание будет уделено вопросам совершенствования системы определения данных для ракетной стрельбы, организации связи в условиях активной постановки помех условным противником.
Ракетчики выполнят нормативы по маскировке позиций с целью не выдать свое местоположение средствам разведки «неприятеля», в частности разведывательным дронам.
В завершении учения состоятся электронные пуски ракет, расчеты выполнят учебные стрельбы по целям, находящимся на удалении от 50 до 100 километров, имитирующим командные пункты, парки с техникой, объекты инфраструктуры узлов энергетического обеспечения условного противника.
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