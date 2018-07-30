В Хабаровске построят десятки десантных кораблей на воздушной подушке для ВМФ РФ

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Хабаровский судостроительный завод получил заказ от Минобороны РФ на создание десятков кораблей на воздушной подушке, таких как «Зубр» и «Мурена». Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. В Госпрограмме вооружения (на период до 2027 года) есть корабли на воздушной подушке «Зубры» и «Мурены». Первые — побольше, вторые — поменьше, они будут там размещаться", — сказал Борисов, говоря о заводе.

Отвечая на вопрос, какое количество кораблей уже заказано у Хабаровского завода, он уточнил, что речь идет о десятках судов.

Ранее сообщалось, что ситуация на Хабаровском судостроительном заводе крайне тяжелая из-за отсутствия заказов со стороны Минобороны РФ. «Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку», — отметил Борисов.

Корабли проекта 12322 типа «Зубр» являются крупнейшими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Их водоизмещение составляет порядка 550 т, они могут принять на борт до 150 т груза. В современном боевом составе ВМФ РФ сегодня находятся всего два таких корабля — «Евгений Кочешков» и «Мордовия».

Проект 12061 «Мурена» — десантный катер на воздушной подушке. Вооружение: две 30 мм автоматические установки типа АК-630, 8 комплектов переносных ЗРК типа «Игла». Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от 10 до 24 мин, в зависимости от их типа. В составе российского флота кораблей этого семейства сейчас нет.

Судостроительный завод «Звезда», создающийся в Приморском крае , имеет 118 потенциальных контрактов на производство различных судов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У «Звезды» сейчас 118 контрактов, 118 потенциальных кораблей, которые будут строиться. В основном, это крупномодульные газовозы большого класса, суда снабжения до 100 тыс. т", — сказал Борисов.

Он уточнил, что «Звезда» — единственный крупный завод в Приморье, где ремонтируются стратегические и многоцелевые подлодки и суда обеспечения Тихоокеанского флота.

После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Ранее представитель судостроительного комплекса сообщал ТАСС, что «Звезда», готова принять заказ на атомный ледокол «Лидер».