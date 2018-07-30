На Камчатке ко Дню Военно-Морского Флота России выпущен фотоальбом, посвященный подводным силам ТОФ

Издание охватывает период современный период истории крупнейшего объединения подводных лодок на Дальнем Востоке.

На Камчатке специально к празднованию Дня Военно-Морского Флота России выпущен фотоальбом, посвященный современным Краснознаменным подводным силам Тихоокеанского флота.

Издание охватывает период современный период истории крупнейшего объединения подводных лодок на Дальнем Востоке.

В альбоме собраны самые красочные фотографии разных проектов подводных лодок находящихся в составе подводных сил ТОФ, а также значимых событий службы моряков-подводников. В альбоме впервые опубликованы фотоснимки рабочей поездки Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на подводные силы ТОФ, визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Ярким получился раздел, посвященный развитию хоккея в городе Вилючинске . Здесь показаны лучшие моменты игр хоккейных команд моряков-подводников «Океан» и «Айсберг».

Кроме того, в альбом вошли исторические кадры реконструкции на Вилючинской верфи памятника погибшему экипажу подводной лодки «Л-16» ставшим главной достопримечательности города подводников.

Количество экземпляров фотоальбома пока ограничено и один из первых его экземпляров будет передан в музей подводных сил Тихоокеанского флота.

2 июля т.г. Краснознаменным подводным силам ТОФ исполнилось 80 лет.