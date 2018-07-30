Ещё
На Камчатке ко Дню Военно-Морского Флота России выпущен фотоальбом, посвященный подводным силам ТОФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке ко Дню Военно-Морского Флота России выпущен фотоальбом, посвященный подводным силам ТОФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Издание охватывает период современный период истории крупнейшего объединения подводных лодок на Дальнем Востоке.
На Камчатке специально к празднованию Дня Военно-Морского Флота России выпущен фотоальбом, посвященный современным Краснознаменным подводным силам Тихоокеанского флота.
Издание охватывает период современный период истории крупнейшего объединения подводных лодок на Дальнем Востоке.
В альбоме собраны самые красочные фотографии разных проектов подводных лодок находящихся в составе подводных сил ТОФ, а также значимых событий службы моряков-подводников. В альбоме впервые опубликованы фотоснимки рабочей поездки Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на подводные силы ТОФ, визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ярким получился раздел, посвященный развитию хоккея в городе Вилючинске. Здесь показаны лучшие моменты игр хоккейных команд моряков-подводников «Океан» и «Айсберг».
Кроме того, в альбом вошли исторические кадры реконструкции на Вилючинской верфи памятника погибшему экипажу подводной лодки «Л-16» ставшим главной достопримечательности города подводников.
Количество экземпляров фотоальбома пока ограничено и один из первых его экземпляров будет передан в музей подводных сил Тихоокеанского флота.
2 июля т.г. Краснознаменным подводным силам ТОФ исполнилось 80 лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Жители Североморска смогут посетить оружейную выставку Командующий Северным флотом поздравил североморцев с Днем ВМФ с борта атомного подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» В День Военно-морского флота России в Севастополе, Астрахани и Новороссийске состоялся праздничный салют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле128
Крымский мост покорил сердца украинцев172
Россия отказалась от «Русланов»40
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала53
Учебник по географии шокировал депутата Рады71
Видео
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение