Борисов не видит необходимости в большом количестве «Армат» при наличии танков Т-72

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что сейчас нет необходимости оснащать Вооруженные Силы России большим количеством такой техники, как «Армата» или БТР «Бумеранг», поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность.

"Зачем «наводнять» «Арматами» или «Бумерангами» все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит", — сказал Борисов журналистам.

M1 Abrams — основной боевой танк США , принятый на вооружение на несколько лет позже, чем Т-72, и потерпевший также целый ряд модернизаций. С 2014 года в стадии разработки находится очередная версия этого танка — XM1A3. AMX-56 Leclerc — французский танк, единственный на Западе, имеющий пушку с автоматом заряжания. Leopard 2А7+ является основным немецким боевым танком, это модернизация машины Leopard 2А6 NL.

Стоимость вооружения

Борисов добавил, что танк Т-14 на платформе «Армата и БТР „Бумеранг“ — очень дорогие модели по сравнению с существующими, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

»Армата" и «Бумеранг» — достаточно дорогостоящие модели по отношении к существующим. Эти модели — это перспектива автобронетанковой техники", — сказал Борисов.

"Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", — отметил вице-премьер.

Он добавил, что России удается, имея бюджет в 10 раз меньше стран НАТО , решать поставленные задачи «за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов».

О технике

В 2011 году на вооружение был принят вариант модернизации танка Т-72 — Т-72Б3, в 2016 году на вооружение поступил Т-72М, имеющий самое современное российское танковое орудие 2А46М-5, усиленную защиту, новое бортовое оборудование и форсированный двигатель в 1130 л.с.

Т-14 — новейший танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», он получил необитаемую башню, новейшие бортовые системы. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю.

Колесные БТР «Бумеранг» — боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.