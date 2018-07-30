«Каракурты» с «Калибрами» собрались продавать в Азию

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», вооруженные ракетами «Калибр», могут быть поставлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер Юрий Борисов

«Эти корабли получились очень удачными: большой тоннаж, хорошее вооружение, а самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона — Вьетнама Китая , Индии, других стран — у него хороший экспортный потенциал», — передает ТАСС слова Борисова.

По его словам, сейчас «Каракурты» находятся в распоряжении Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

«Сейчас началось строительство первой тройки этих кораблей на Восточной верфи . Я думаю, что с выходом новых моделей интерес к ним возрастет», — сказал Борисов. Напомним, в мае в Минобороны сообщили, что на Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).