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«Каракурты» с «Калибрами» собрались продавать в Азию
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«Каракурты» с «Калибрами» собрались продавать в Азию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», вооруженные ракетами «Калибр», могут быть поставлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Эти корабли получились очень удачными: большой тоннаж, хорошее вооружение, а самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона — Вьетнама, Китая, Индии, других стран — у него хороший экспортный потенциал», — передает ТАСС слова Борисова.
По его словам, сейчас «Каракурты» находятся в распоряжении Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
«Сейчас началось строительство первой тройки этих кораблей на Восточной верфи. Я думаю, что с выходом новых моделей интерес к ним возрастет», — сказал Борисов. Напомним, в мае в Минобороны сообщили, что на Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на верфи в окрестностях Петербурга спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». Всего планируется построить 18 подобных кораблей. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».
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