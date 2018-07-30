Отчисленным с военных кафедр не дадут второго шанса

Отчисленных с военных кафедр студентов призовут в армию

Студенты, которых отчисленным с военных кафедр гражданских вузов, не смогут там восстановиться. Они будут обязаны идти в армию по призыву, пишет газета "Известия"

Согласно новому порядку обучения студентов, разработанному Минобороны , военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры. Для поступления в них нужно будет заключать договор с оборонным ведомством.

В центрах будут готовить офицеров, а также сержантов и старшин запаса.

Также ужесточатся требования к студентам. Их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы, а также за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом. Это считается препятствием для допуска к гостайне.

Эксперты считают, что более суровые требования заставят студентов серьезнее относиться к учебе.