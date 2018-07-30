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Минобороны значительно ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах
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Минобороны значительно ужесточит порядок военного обучения в гражданских вузах 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В новом порядке обучения студентов, разработанном Минобороны, говорится, что военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры, для поступления в которые нужно будет заключать договор с оборонным ведомством.
Как сообщают «Известия», в центрах будут готовить не только офицеров, но и сержантов и старшин запаса. При этом ужесточатся требования к студентам: их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы и даже за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом.
Студентам, отчисленным с военных кафедр гражданских вузов, не дадут возможности восстановиться, и им придется идти в армию по призыву.
Ранее «СП» писала, что Министерство обороны России запретило сотрудникам ведомства проносить практически все электронные устройства, в том числе кнопочные телефоны, в отдельные войсковые части и на объекты, где работают с документами, содержащими государственную тайну.
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