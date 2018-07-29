Путин считает, что развитие ВМФ может вызвать технологический прорыв

"Военно-морские силы всегда в числе первых осваивали достижения науки и техники, инженерной и конструкторской мысли. Обеспечение текущих перспективных потребностей флота должно и дальше стимулировать разработку и внедрение передовых инновационных технологий, быть одним из двигателей технологического прорыва", — сказал Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота.

За этим, заметил президент, как показывает опыт, «непременно последует переток прорывных знаний в гражданскую сферу».

"Уверен, каждый, кто служит сегодня в Военно-морских силах, знает, что за ним стоит вся великая история отечественного Флота, все выдающиеся свершения наших предшественников, доблесть наших уважаемых ветеранов. Желаю нынешнему поколению военных моряков достойно продолжать эту великую историю", — сказал Путин и предложил тост за Военно-морской флот, его славу и мощь.

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