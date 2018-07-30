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Россия предложит корабли с ракетами «Калибр» на экспорт в страны Тихоокеанского региона — Борисов
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Россия предложит корабли с ракетами «Калибр» на экспорт в страны Тихоокеанского региона — Борисов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия предложит корабли с ракетами «Калибр» на экспорт в страны Тихоокеанского региона — Борисов
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