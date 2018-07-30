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Россия намерена экспортировать корветы с «Калибрами» в страны Тихоокеанского региона
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Россия намерена экспортировать корветы с «Калибрами» в страны Тихоокеанского региона 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 «Каракурт», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, сообщает сайт «Российской газеты».
«Эти корабли получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. И, самое главное, «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной», — сказал он.
Как напоминает издание, «Калибры» продемонстрировали свою эффективность в Сирии при уничтожении баз террористов. Российские моряки выпускали ракеты из акваторий Каспийского и Средиземного морей, и они предельно точно уничтожали заданные цели на удалении нескольких сотен километров.
Юрий Борисов уточнил, что корабли предложат странам Тихоокеанского региона. «Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, других, у фрегата хороший экспортный потенциал», — сказал вице-премьер, напомнив, что сейчас эти корабли идут только на вооружение российского флота.
Корабли проекта «Каракурт» спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость может превышать 30 узлов. Запланировано, что Минобороны в 2019 году закажет для Тихоокеанского флота шесть таких кораблей.
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