Россия намерена экспортировать корветы с «Калибрами» в страны Тихоокеанского региона

Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 «Каракурт», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, сообщает сайт «Российской газеты».

«Эти корабли получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. И, самое главное, «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной», — сказал он.

Как напоминает издание, «Калибры» продемонстрировали свою эффективность в Сирии при уничтожении баз террористов. Российские моряки выпускали ракеты из акваторий Каспийского и Средиземного морей, и они предельно точно уничтожали заданные цели на удалении нескольких сотен километров.

Китай, Юрий Борисов уточнил, что корабли предложат странам Тихоокеанского региона. «Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам Индия , других, у фрегата хороший экспортный потенциал», — сказал вице-премьер, напомнив, что сейчас эти корабли идут только на вооружение российского флота.