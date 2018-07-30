Корабли с «Калибрами» пойдут на экспорт

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрий Борисова. По его словам, благодаря большому тоннажу и хорошему вооружению, прежде всего наличию ракет «Калибр» с дальностью действия около 2 500 километров, эти многоцелевые корабли получились особенно удачными.

Китай, "У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам Индия , другие страны, у него хороший экспортный потенциал", — подчеркнул вице-премьер.

Между тем эти корабли уже поступают на вооружение в России . Они будут нести службу на Балтике, Северном флоте, Черном и Каспийском морях.

Корабли проекта 22800 отличаются высокой маневренностью и повышенной мореходностью. При этом они создавались с учетом технологий пониженной отражающей способности.