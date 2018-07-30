Экипажи самых больших в мире вертолетов совершили перелет на «запасной» аэродром

Летчики провели переброску грузов и эвакуацию раненых.

На авиационном полигоне Восточного военного округа в Хабаровском крае экипажи самых больших в мире серийно выпускаемых военно-транспортных вертолетов МИ-26, а также транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ, провели учебный перелет на «зараженный» аэродром. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«В ходе учений машины совершили групповой перелет на запасной аэродром, который оказался «заражен». Совместно с инженерами и техниками летчики отработали навыки обработки вертолетов специальным обеззараживающим составом», — говорится в сообщении.

Ми-26 — самый большой в мире серийно выпускаемый военно-транспортный вертолет. Он способен перевозить крупногабаритные грузы и боевую технику массой до 20 тонн.