Ещё
Вице-премьер рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
РАЗРАБОТКА НОВОГО СВЕРХТЯЖЕЛОГО САМОЛЕТА НА ЗАМЕНУ «РУСЛАНУ» ПРОПИСАНА В ГОСПРОГРАММЕ ВООРУЖЕНИЙ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БОРИСОВ
РИА НОВОСТИ
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня10
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко123
Россиянам окончательно испортили лето54
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии133
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение