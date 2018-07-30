Стратегическое оружие Москвы: новая гонка вооружения?

Сразу после встречи президентов России и США Министерство обороны России объявило о создании новых стратегических систем вооружения. Однако объявление о новом вооружении находится в рамках стратегии долгосрочного развития. Объявлению Минобороны России предшествовало обращение президента России к Федеральному собранию в начале марта, в котором он упомянул новые типы вооружения. Можно ли рассматривать это как триггер для новой гонки вооружений или это просто ответ Москвы на продолжающиеся попытки США разработать свои собственные стратегические системы?

Лазерный комплекс «Пересвет»

«Пересвет» — противоракетная система, анонсированная президентом России в начале марта. И хотя комплекс все еще находится на стадии разработки, он уже включен в российскую систему противовоздушной обороны для защиты Москвы. Комплекс может устанавливаться на грузовиках «Камаз». Он помогает радиолокационным подразделениям контролировать и ликвидировать все виды вражеских ракет, таких как минометные снаряды, артиллерийские ракеты, ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия и баллистические ракеты.

Российский военный арсенал базируется на разработках, которые велись с начала 70-х годов. Советский Союз использовал оружейные программы «2055» и «Терра-3» для выполнения полевых военных миссий, начиная от обнаружения химических веществ на поле битвы до наземных или морских средств наблюдения за противником, а также уничтожения межконтинентальных баллистических ракет и спутников.

В 1970-х годах Советский Союз экспериментировал с программами «Омега» и «Терра-3», который служили для ликвидации вражеских ракет, самолетов и промышленных лазеров. Эти испытания проводились на научно-исследовательской платформе в казахстанском Сары-Шагане, где проверяли работу большей части этого оружия. Были также предприняты попытки создать автономные лазерные системы, а также был проведен эксперимент по установке оптической системы слежения AV-1 на БМП-1.

Советская оружейная программа возобновилась в 1980-х годах, сосредоточившись на менее дорогостоящих, но сложных в применении лазерных лучах. Помимо авиабомб с лазерным наведением и противотанковых лазерных ракетных систем, СССР создал первый самоходный лазерный комплекс СЛК 1K11 «Стилет», предназначенный для противодействия оптико-электронным приборам противника.

В 1980-х годах была выпущена аналогичная версия комплекса, предназначенная для поражения оптико-электронных устройств воздушных целей. Она называлась «Сангвин» и представляла собой лазерную систему, которая могла запускать лазерные лучи вертикально. Система устанавливалась на зенитной самоходной установке «Шилка», а дальность прицела составляла около шести километров.

Также были созданы первые морские лазерные системы. Советский флот разработал две новые версии системы «Сангвин»: «Аквилон» и «Айдар». Они устанавливались на кораблях Черноморского флота для противодействия оптико-электронным системам, а также помогали береговой обороне, которая вела наблюдение за передвижением судов. Кроме того, системы уничтожали управляемые ракеты на малой высоте.

В конце 1980-х годов Советский Союз выпустил комплекс дистанционной химической разведки КДХР-1H «Даль», который использовал радар с лазерными лучами для обнаружения мест, загрязненных химическими веществами. Скорость цикла наблюдения составляла 45 квадратных миль в минуту. В то же время были запущены две воздушные летающие лаборатории с лазерным оружием. Первая — «А-60 Бериев», оснащенная вращающимся куполом с лазерной линзой. Купол был установлен на передней части грузового самолета «ИЛ-76» и был предназначен для уничтожения воздушных и спутниковых целей. А второй — космический аппарат «Скиф», который был выпущен в нескольких экземплярах. Он служил для отправки в космос космического аппарата «Полюс», который необходим для уничтожения противотанковых ракет.

Большинство российских военных программ, включая программу ультразвукового оружия, были заморожены после краха СССР. Тем не менее, российская военная промышленность успешно разработала свои автономные лазерные системы. В начале 1990-х годов она выпустила первый самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам противника 1K17 «Сжатие». Он отличается от своих предшественников тем, что состоит из 12 оптических каналов, каждый из которых обладает индивидуальной системой наведения.

В течение этого десятилетия российская военная промышленность сосредоточилась на лазерных комплексах. В этой области Россия стала весьма успешной после установки нового лазерного оружия на самолетах А-60 «Бериев».

Начиная с 2008 года, компания «Алмаз-Антей» начала возрождать программу по разработке ультразвукового оружия для российской армии и даже протестировала два лазерных комплекса. Первый — МЛТК-50, а второй — МЛТК-5, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет разных типов. Мощность лазерного луча составляет 50 кВт. Работа над этими двумя лазерными комплексами все еще ведется, но они уже предопределили успех производства нового лазерного комплекса «Пересвет».

Баллистическая ракета «Кинжал»

«Х-47M2» или «Кинжал» — баллистическая ракета большой дальности, способная нести ядерный заряд. Она устанавливается бомбардировщики «ТУ-22M3M» и «МиГ-31K». Дальность полета ракеты составляет около 2000 километров, при этом она имеет большую маневренностью на всех этапах полета, а максимальная скорость достигает 10 Мах. Предварительные испытания ракеты «Кинжал» были проведены в марте и июле. Наиболее интересная возможность ракеты — увеличение дальности полета до 3000 километров, если ее запускать с «Ту-22М3М». Ракета «Кинжал» является крупнейшей баллистической ракетой в международном воздушном арсенале.

Крылатая ракета «Буревестник»

Первые испытания крылатой ракеты «Буревестник» были проведены в конце прошлого года. Ракета предназначена для атаки по стратегическим военным объектам, средствам ПВО, военным базам и кораблям. «Буревестник» характеризуется многоступенчатым полетом и дальностью, что сильно отличает его от баллистических ракет. Ее максимальная дальность полета составляет более десяти тысяч километров.

Баллистическая ракета РС-28 «Сармат»

«Сармат» — тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, весом около 220 тонн. Она использует жидкое топливо, а также имеет дальность действия около 11 000 километров. Ракета «Сармат» управляется при помощи системы инерциального наведения и системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Ей предстоит заменить старую баллистическую ракету Р-36M «Сатана». Одно из самых важных преимуществ этой ракеты — точность не превышает десяти метров, а также существует возможность загрузки от 10 до 24 контейнеров с боеголовками, что может привести к разрушительной волне до 8 мт. Среди анонсированных новых систем — баллистический ракетный комплекс «Авангард». Баллистические ракеты, такие как «Сармат», можно устанавливать на транспортные средства в качестве тактической ракетной установки. «Сармат» способен развивать скорость до 20 Мах.

Ракета «ПРС-1M»

«ПРС-1М» — ультразвуковая ракета-перехватчик, предназначенная для работы в системе противоракетной обороны A-135. Она будет представлять собой одну из важных оборонных систем для защиты Москвы, которая заменит старую ракету «53T6». Испытания ракеты впервые прошли в этом месяце. «ПРС-1М» характеризуется легким весом и новым двигателем, который обеспечивает скорость до 3 км/с. Кроме того, присутствует обновленная система маршрутизации и управление огнем для предотвращения помех и препятствий.

Атомная торпеда «Посейдон»

Торпеда «Посейдон» представляет новый уровень военно-морского вооружения, поскольку входит в новую категорию «морских дронов». Ее максимальная дальность полета составляет около десяти тысяч километров. Атомная торпеда может идти к цели на глубине более километра со скоростью до 180 км/ч. «Посейдон» — модернизированная версия советской ядерной торпеды «Т-15». Она может вызвать взрыв, который приведет к землетрясениям и крупным цунами.