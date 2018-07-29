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В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства
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В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и 1,7 тысяч мест в общежитиях.
В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и 1,7 тысяч мест в общежитиях.
Силы и средства Военно-строительного комплекса сосредоточены на завершении строительства объектов в соответствии с утвержденным Перечнем и целевыми задачами. Так, продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции аэродрома Бельбек, созданию Военного инновационного технополиса «ЭРА», объектов Каспийской флотилии.
В интересах Космических войск взамен устаревших станций в Печоре и Оленегорске ведется строительство объектов для монтажа технологического оборудования радиолокационных станций высокой заводской готовности в Воркуте и Оленегорске.
Продолжается создание инфраструктуры для ракетных комплексов «Ярс» стационарного и подвижного базирования, проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования «Сармат».
Реализация спланированных мероприятий в сфере обустройства войск позволит в 2018 году в полном объеме выполнить поставленные перед Военно-строительным комплексом задачи.
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