В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства

В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и 1,7 тысяч мест в общежитиях.

В текущем году на всей территории страны предусмотрен ввод в эксплуатацию 96 объектов жилищного строительства, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и 1,7 тысяч мест в общежитиях.

Силы и средства Военно-строительного комплекса сосредоточены на завершении строительства объектов в соответствии с утвержденным Перечнем и целевыми задачами. Так, продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции аэродрома Бельбек, созданию Военного инновационного технополиса «ЭРА», объектов Каспийской флотилии.

В интересах Космических войск взамен устаревших станций в Печоре Оленегорске ведется строительство объектов для монтажа технологического оборудования радиолокационных станций высокой заводской готовности в Воркуте и Оленегорске.

Продолжается создание инфраструктуры для ракетных комплексов «Ярс» стационарного и подвижного базирования, проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования «Сармат».

Реализация спланированных мероприятий в сфере обустройства войск позволит в 2018 году в полном объеме выполнить поставленные перед Военно-строительным комплексом задачи.