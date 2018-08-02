Уникальный антипиратский корабль прошёл мимо Волгограда

Сегодня утром волгоградцы наблюдали в акватории Волги буксировку огромного неизвестного военного корабля.

Крейсер спустили на воды меньше года назад

— Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького и спущен на воду в 2017 году, — сообщили V1.ru в пресс-службе Черноморского флота ВМФ России . — В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям.

«Дмитрий Рогачев» стал вторым построенным кораблём проекта 22160. Шесть боевых судов проекта пополнят состав Военно-морского флота России до 2020 года. Их оснастят ракетными комплексами 3М54 семейства «Калибр-НК».

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Экипаж проходившего мимо Волгограда корабля был сформирован в конце марта это года.

— В Новороссийской военно-морской базе в марте было завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев». Экипаж, укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, — сообщили V1.ru в пресс-службе Черноморского флота ВМФ России. — Экипаж проходил практику на кораблях Новороссийской военно-морской базы и обучался в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Судно предназначено для несения погранично-патрульной службы по охране и патрулирования 200-мильной зоны в открытых и закрытых морях. Патрульные суда планируется использовать для ловли контрабандистов и борьбы с пиратами. В функционал также входит поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, мониторинг состояния окружающей среды и охрана.

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В военное время «Дмитрий Рогачев» призван участвовать морских и океанских спецоперациях.

При полном боевом оснащении «Дмитрий Рогачев» будет оборудован телескопическим ангаром и взлётно-посадочной площадкой со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания поисково-спасательного вертолёта массой до 12 тонн типа Ка-27 ПС.

Вооружение включает в себя 57-мм артиллерийскую установку А-220М, турельную зенитную ракетную установку «Гибка», восемь ПЗРК 9К38 «Игла» и две 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки.

Водоизмещение судна около 1300 тонн. Максимальная длина кораблей проекта 94 метра, ширина 14 метров, осадка 3,4 метра. Скорость полного хода до 30 узлов, патрульного хода около 16 узлов. Дальность плавания до 6000 миль. Находится в походе без захода на базу корабль может до 60 суток. Вместимость до 80 человек.

На борту для борьбы с диверсантами находятся два гранатометных комплекса ДП-65 и одна ГАС обнаружения подводных пловцов «Паллада».