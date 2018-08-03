Россия планирует построить до шести атомных эсминцев «Лидер» — СМИ

Серия эскадренных миноносцев проекта 23560 (шифр «Лидер») не ограничится одним кораблем, всего ВМФ может получить до 4-6 таких эсминцев.

Россия планирует постройку нескольких эсминцев «Лидер», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В сообщении говорится, что решение о продолжении серии будет зависеть от реализации проекта по созданию головного корабля.

Эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») — проект атомных эскадренных миноносцев для ВМФ России. Ранее сообщалось, что корабль получит ядерную силовую установку.

Корабль будет способен наносить ракетные удары по береговым целям, бороться с авианосцами и подводными лодками, поддерживать огнем морской десант.