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Россия планирует построить до шести атомных эсминцев «Лидер» — СМИ
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Россия планирует построить до шести атомных эсминцев «Лидер» — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Серия эскадренных миноносцев проекта 23560 (шифр «Лидер») не ограничится одним кораблем, всего ВМФ может получить до 4-6 таких эсминцев.
Россия планирует постройку нескольких эсминцев «Лидер», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В сообщении говорится, что решение о продолжении серии будет зависеть от реализации проекта по созданию головного корабля.
Эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») — проект атомных эскадренных миноносцев для ВМФ России. Ранее сообщалось, что корабль получит ядерную силовую установку.
Корабль будет способен наносить ракетные удары по береговым целям, бороться с авианосцами и подводными лодками, поддерживать огнем морской десант.
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