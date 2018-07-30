Россия демонстрирует мощь ВМФ 

Россия отпраздновала День Военно-морского флота, продемонстрировав его мощь. В этом году Военно-морской флот России пополнился в общей сложности 26 новыми кораблями. Четыре из них вооружены крылатыми ракетами «Калибр».
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Всего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.