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Россия демонстрирует мощь ВМФ
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Россия демонстрирует мощь ВМФ 

ИноСМИ 11 часов назад
Фото: ИноСМИ
Россия отпраздновала День Военно-морского флота, продемонстрировав его мощь. В этом году Военно-морской флот России пополнился в общей сложности 26 новыми кораблями. Четыре из них вооружены крылатыми ракетами «Калибр».
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Всего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.
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