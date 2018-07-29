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Красота и мощь: в России отпраздновали День ВМФ
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Красота и мощь: в России отпраздновали День ВМФ
RT на русском
55 минут назад
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29 июля
Россия
отметила День Военно-морского флота. В приморских городах прошли парады с участием судов ВМФ.
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