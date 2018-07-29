Ещё
Красота и мощь: в России отпраздновали День ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красота и мощь: в России отпраздновали День ВМФ 

RT на русском 55 минут назад
29 июля Россия отметила День Военно-морского флота. В приморских городах прошли парады с участием судов ВМФ.
RT на русском: последние новости
Путин: ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом Фрегат «Адмирал Горшков» войдёт 28 июля в состав ВМФ В Петербурге прошла церемония закладки минного тральщика «Пётр Ильичёв»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории404
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»920
Три сестры зарезали своего отца-насильника213
У Кобзона заподозрили метастазы218
Российских туристок обижают в Турции191
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение