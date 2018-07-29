Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота готовится к вахте в Аденском заливе

Несколькими днями ранее корабль перешел Суэцким каналом в Красное море и начал антипиратскую миссию в этом районе.

Сторожевой корабль ( СКР ) " Ярослав Мудрый " Балтийского флота осуществил переход по Красному морю и приступил к формированию конвоя для его проводки через Аденский залив.

СКР «Ярослав Мудрый» выполняет задачи дальнего похода в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, несколькими днями ранее корабль перешел Суэцким каналом в Красное море и начал антипиратскую миссию в этом районе. На борту корабля находится подразделение морской пехоты, подготовленное с учетом опыта действий по борьбе с пиратами и вертолет Ка-27. После формирования конвоя из гражданских судов экипаж сторожевого корабля осуществит его проводку до выхода в Индийский океан через районы Аденского залива и Африканского рога.

Экипаж корабля уже имеет ценный опыт участия в мероприятиях по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районах Аденского залива и Африканского рога. СКР неоднократно выполнял подобные задачи, обеспечив безопасность нескольким десяткам гражданских судов.

СКР «Ярослав Мудрый» вышел из главной военно-морской базы Балтийского флота 15 апреля и взял курс в Средиземное море. Дальний поход корабля проходит в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Основными задачами похода корабля — демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Африканского рога.