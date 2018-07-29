Грозная сила Каспия: какие задачи решают моряки КФл

В день Военно-Морского Флота России «Звезда» рассказывает о боевой мощи Каспийской флотилии.

Каспийская флотилия является самым мощным военно-морским объединением в регионе. Ее основные задачи — это охрана государственной границы, борьба с терроризмом и браконьерством, обеспечение безопасности торговых путей и защита объектов морской экономической деятельности. В составе Каспийской флотилии несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация и береговые войска.

В среднем за год корабельные соединения Каспийской флотилии принимают участие в более чем ста учениях в морских, прибрежных и горных полигонах боевой подготовки. В этом году каспийские водолазы оказались лучшими по результатам всеармейского этапа конкурса «Глубина».

Состав Каспийской флотилии регулярно пополняется новыми кораблями. Такими, например, как ракетный корабль «Дагестан». Это флагман Каспийской флотилии. Такие корабли имеют в своем арсенале самое современное вооружение. В том числе, ракетно-артиллерийские и зенитные установки различного калибра. Все без исключения ракетные корабли флотилии оснащены новейшими ракетными комплексами «Калибр».