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В Татарстане прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота
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В Татарстане прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Активное участие в празднике приняли юнармейцы.
Сегодня в городах и районах Республики Татарстан прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота, в которых активное участие приняли юнармейцы.
Республика Татарстан поддерживает тесные шефские связи с девятью боевыми судами и четырьмя воинскими частями ВМФ России. Трем боевым кораблям присвоено наименование городов республики. Ежегодно более 500 татарстанцев проходят военную службу по призыву на кораблях и воинских частях военно-морского флота России.
Делегация правительства Татарстана направилась для участия в праздничных торжествах на базу Черноморского Флота город-герой Севастополь. В составе делегации юнармейцы и представители военного комиссариата.
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