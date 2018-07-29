В Татарстане прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота 

Активное участие в празднике приняли юнармейцы.
Сегодня в городах и районах Республики Татарстан прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-Морского Флота, в которых активное участие приняли юнармейцы.
Республика Татарстан поддерживает тесные шефские связи с девятью боевыми судами и четырьмя воинскими частями ВМФ России. Трем боевым кораблям присвоено наименование городов республики. Ежегодно более 500 татарстанцев проходят военную службу по призыву на кораблях и воинских частях военно-морского флота России.
Делегация правительства Татарстана направилась для участия в праздничных торжествах на базу Черноморского Флота город-герой Севастополь. В составе делегации юнармейцы и представители военного комиссариата.