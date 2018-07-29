Российский расчет БЛА выполнил первые тренировочные полеты в рамках подготовки к конкурсу «Соколиная охота» в Казахстане

Военнослужащие отработали нормативы по развертыванию комплекса из походного положения в боевое, протестировали систему наземной станции управления и компонентов оборудования.

Российский расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) «Элерон-3СВ» выполнил в Казахстане первые тренировочные полеты в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр-2018 «Соколиная охота».

Выполнение практических задач проводилось на полигоне 40-й военной базы в предгорьях Заилийского Алатау. В ходе подготовки военнослужащие отработали нормативы по развертыванию комплекса из походного положения в боевое, протестировали систему наземной станции управления и компонентов оборудования.

Комплекс БЛА «Элерон-3СВ» российского производства» предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Обеспечивает точное местоположение объектов с указанием координат посредством ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Рабочий диапазон высот применения — 5000 м, боевой расчет — 2 человека.