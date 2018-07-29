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Российский расчет БЛА выполнил первые тренировочные полеты в рамках подготовки к конкурсу «Соколиная охота» в Казахстане
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Российский расчет БЛА выполнил первые тренировочные полеты в рамках подготовки к конкурсу «Соколиная охота» в Казахстане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали нормативы по развертыванию комплекса из походного положения в боевое, протестировали систему наземной станции управления и компонентов оборудования.
Российский расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) «Элерон-3СВ» выполнил в Казахстане первые тренировочные полеты в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр-2018 «Соколиная охота».
Выполнение практических задач проводилось на полигоне 40-й военной базы в предгорьях Заилийского Алатау. В ходе подготовки военнослужащие отработали нормативы по развертыванию комплекса из походного положения в боевое, протестировали систему наземной станции управления и компонентов оборудования.
Комплекс БЛА «Элерон-3СВ» российского производства» предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Обеспечивает точное местоположение объектов с указанием координат посредством ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Рабочий диапазон высот применения — 5000 м, боевой расчет — 2 человека.
В международном конкурсе «Соколиная охота», который пройдет с 1 по 9 августа, примут участие команды Белоруссии, Ирана и Казахстана. Все команды участвуют на своих комплексах с БЛА.
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