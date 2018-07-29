Более трех десятков кораблей и подлодок: кадры парада в Североморске 

Жители и гости столицы северного флота сегодня имеют уникальный шанс побывать на военных кораблях.
Северный флот отметил День ВМФ в родном Североморске. В параде приняли участие более трех десятков кораблей, подводных лодок и других судов. В том числе ракетный подводный крейсер «Тула» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».
Во главе шествия — самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской», вооруженная ракетами «Булава». Жители и гости столицы северного флота сегодня имеют уникальный шанс побывать на военных кораблях.
29 июля в России отмечается День ВМФ. Так, на главной базе Тихоокеанского флота прошел военно-морской парад кораблей. Также праздничные мероприятия прошли на Черноморском флоте. Кроме того, празднование Дня Военно-Морского Флота России прошло в сирийских водах Средиземного моря. Главный военно-морской парад прошел в Петербурге.