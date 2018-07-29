Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Североморске

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Парад кораблей и судов Северного флота в честь Дня ВМФ состоялся в Североморске Мурманской области . Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В праздничном строю на Североморском рейде стоят ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».

Всего в параде и военно-спортивном празднике задействовано около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", — отметили в пресс-службе.

Флагманом стал тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения " Дмитрий Донской ".

После парада дизель-электрическая подлодка «Калуга» на рейде Североморска выполнила маневр погружения — всплытия. Большая атомная субмарина «Псков» отработала экстренное погружение. Также зрители увидели высадку морпехов на технике с больших десантных кораблей «Кондопога» и " Александр Отраковский " при поддержке авиации.

Командующий флотом адмирал Николай Евменов с борта «Дмитрия Донского» поздравил североморцев с Днем ВМФ, отметив, что силы флота позволяют защищать экономические и политические интересы России в любой точке Мирового океана. По его мнению, «наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства — морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны» делает Северный флот гарантом стратегической стабильности России.

Адмирал также заявил, что «за счет формирования новых объединений и арктических соединений, расширения возможностей материально-технического обеспечения боевой потенциал Северного флота в последние годы увеличился в разы». Говоря о ближайших перспективах, Евменов сообщил, что флот «продолжит осваивать Арктику и развивать военную инфраструктуру на архипелагах и островах Северного Ледовитого океана, для этого запланированы арктические походы боевых кораблей и судов обеспечения».