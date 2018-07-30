Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ

КРАСНОДАР , 30 июл — РИА Новости . Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России , сообщает пресс-служба ЮВО. Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе , Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!». Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях. "Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны ", — говорится в сообщении. Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.