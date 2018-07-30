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Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ
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Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба ЮВО.
Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе, Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!».
Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях.
"Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны", — говорится в сообщении.
Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.
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