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Бюст генерала армии Ивана Яковлева откроют в Москве
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Бюст генерала армии Ивана Яковлева откроют в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководство Росгвардии возложит цветы к памятнику легендарному командующему внутренних войск и почтут его память минутой молчания.
Бюст легендарного командующего внутренних войск Ивана Яковлева откроют сегодня у здания Центрального музея Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В мероприятии примут участие директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, заместители главнокомандующего войсками национальной гвардии, начальники структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, ветераны, родственники генерала армии И. К. Яковлева», — сказано в сообщении.
После торжественной церемонии открытия постамента отличившихся офицеров наградят ведомственной медалью «Генерал армии Яковлев».
Пятого августа исполняется сто лет со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. Участник ВОВ, он восемнадцать лет возглавлял внутренние войска МВД СССР (с 1968 по 1986 годы). С его именем связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей.
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