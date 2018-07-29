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Путин рассказал о планах поставок кораблей с «Калибрами»
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Путин рассказал о планах поставок кораблей с «Калибрами» 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
«Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу, — похвалил глава государства. — Высокая боеготовность и эффективность военно-морских сил — важнейшая составляющая обеспечения боеспособности страны, ее безопасности, граждан нашего государства. И, конечно, мы продолжим реализацию мер, направленных на укрепление и развитие флота, на повышение его оснащенности».
Профессия военного моряка всегда была почетной в России, олицетворяла мужество, доблесть и самоотверженность, отметил Владимир Путин. «Такое уважение заслужено. Всем известно, насколько трудное и ответственное это морское дело. Это служба в сложнейших суровых условиях, зачастую в долгой разлуке с близкими, семьей», — продолжил он. Но для военного моряка всегда превыше всего была и остается великая цель — служение Отечеству, подчеркнул глава государства.
"Военно-морские силы всегда в числе первых осваивали достижения науки и техники, инженерной и конструкторской мысли", — также сказал президент. Обеспечение потребностей флота должно и дальше стимулировать разработку и внедрение передовых инновационных технологий, быть одним из двигателей технологического прорыва, считает он. И тогда непременно будет переток прорывных знаний в гражданскую сферу.
"Уверен, каждый, кто служит сегодня в военно-морских силах, знает, что за ним стоит вся великая история отечественного флота, все выдающиеся свершения наших предшественников, доблесть наших уважаемых ветеранов. Желаю нынешнему поколению военных моряков достойно продолжать эту великую историю", — заключил Верховный главнокомандующий и предложил тост за славу и мощь ВМФ.
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