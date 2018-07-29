Участники международного конкурса «Инженерная формула» осваивают гоночную трассу

Военные инженеры в ходе тренировок на полигоне Волжский отрабатывают переправку вооружения и военной техники через водную преграду, отрывку котлованов и ювелирную постановку бревен при помощи путепрокладчиков БАТ.

Пакистана, Сербии и На полигоне Волжский ( Волгоградская обл. ) в рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула» специалисты из Белоруссии Китая приступили к практическим тренировкам на оборудованной трассе.

В течение недели инструкторы межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации провели подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации и вождения российской техники.

Военные инженеры в ходе тренировок на трассе длинной 4 км отрабатывают переправку вооружения и военной техники через водную преграду, отрывку котлованов длинной 4 м и глубиной до 1 м, ювелирную постановку бревен при помощи путепрокладчиков БАТ.

Уже 30 июля на трассе конкурса пройдут квалификационные заезды для определения полупозиций, где определят места команд на старте финального заезда который состоится 5 августа.

Всего в конкурсе принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.