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День ВМФ в Астрахани отметили показательными шоу морпехов и «черных беретов»
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День ВМФ в Астрахани отметили показательными шоу морпехов и «черных беретов» 

Пятый канал 43 минуты назад
Фото: Пятый канал
День ВМФ в Астрахани начался ранним утром с божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Далее на Комсомольской набережной прошло возложение венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны. И только после этого состоялся городской парад — около 30 кораблей Каспийской флотилии.
Военные моряки в этом году будут демонстрировать горожанам свою подготовку. Морпехи покажут десять инсценировок — уничтожение с борта авиации противника, защита от врагов на катерах, десантирование и другие. «Черные береты» будут освобождать от пиратов нефтяную платформу.
В параде кораблей пройдут около 30 судов, после которого на Центральной набережной начнется военно-спортивный праздник Краснознаменной Каспийской флотилии. Потом горожане смогут изнутри рассмотреть корабли — будет открыт доступ для всех желающих.
Ранее Пятый канал рассказывал о военном параде в Североморске. В нем приняли участие 20 кораблей различного назначения, такие как атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».
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