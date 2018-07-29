День ВМФ в Астрахани отметили показательными шоу морпехов и «черных беретов»

День ВМФ в Астрахани начался ранним утром с божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Далее на Комсомольской набережной прошло возложение венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны. И только после этого состоялся городской парад — около 30 кораблей Каспийской флотилии.

Военные моряки в этом году будут демонстрировать горожанам свою подготовку. Морпехи покажут десять инсценировок — уничтожение с борта авиации противника, защита от врагов на катерах, десантирование и другие. «Черные береты» будут освобождать от пиратов нефтяную платформу.

В параде кораблей пройдут около 30 судов, после которого на Центральной набережной начнется военно-спортивный праздник Краснознаменной Каспийской флотилии. Потом горожане смогут изнутри рассмотреть корабли — будет открыт доступ для всех желающих.