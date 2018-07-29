Путин на катере обошел парадный строй кораблей на Неве 

Президент Владимир Путин на катере обошел парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствовал их экипажи. Военно-морской парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в торжествах принимают участие 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка четырёх тысяч военнослужащих. В ходе парада в день ВМФ Путин выступил с речью. Глава государства заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности. По его словам, честь и отвага, верность долгу и присяге были и остаются основой «блистательных побед» военных моряков.