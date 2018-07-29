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Катер врезался в опору моста на параде в Петербурге
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Катер врезался в опору моста на параде в Петербурге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Десантный катер типа «Серна» столкнулся с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на кадры трансляции, которую вел телеканал RT.
Как отмечает «Фонтанка», судно снесло течением от впереди идущих кораблей. В результате оно левым бортом задело опору моста. После столкновения катеру удалось выровнять курс и продолжить движение.
При этом в пресс-службе Западного военного округа данную информацию опровергли, передает РИА Новости. «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было», — заявили там.
Парад в Петербурге прошел в воскресенье, 29 июля, в честь празднования Дня Военно-морского флота России. В нем принял участие 41 корабль, 38 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих.
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