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В Главном военно-морском параде впервые в истории РФ поучаствовал корабль-робот
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В Главном военно-морском параде впервые в истории РФ поучаствовал корабль-робот 

Говорит Москва 1 час назад
Как уточняет ТАСС, он входит в состав противоминных средств корабля. Водоизмещение судов этого проекта составляет 890 тонн, максимальная скорость — 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению с другими тральщиками при поиске мин, а также более долгий срок службы (до 30 лет). Экипаж корабля превышает 40 человек.
Сегодня в Петербурге прошёл военно-морской парад, посвящённый Дню ВМФ. В торжественном смотре задействованы корабли и суда, подводные лодки, авиация Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
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