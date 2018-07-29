Как воевали советские моряки во время Великой Отечественной

Нашу страну во время Великой Отечественной войны обороняли четыре флота — Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Все они находились в разных условиях, что влияло на особенности проведения ими боевых операций.

Диспозиция

К началу войны на службе ВМФ СССР находились около тысячи кораблей различных классов. Среди них — 3 линкора, 8 крейсеров, 54 лидера и эсминца, 287 торпедных катеров, 212 подводных лодок. Кроме этого, флот усиливали более 2,5 тысячи единиц авиации и 260 батарей береговой обороны. Это была мощная сила, способная существенно влиять на ход боевых действий как на море, так и в приморской полосе действий сухопутных войск. Слабых мест у советского флота также хватало. Прежде всего, это низкий уровень оперативно-тактической подготовки командного состава, который обозначился еще во время советско-финской войны. Историки главную вину возлагают на массовые репрессии, в результате которых флот потерял более 3 тысяч грамотных и зрелых командиров. Пришедшие им на смену офицеры, как правило, были плохо готовы к исполнению своих обязанностей. Позднее это стало одной из причин больших потерь и болезненных поражений. [С-BLOCK] Серьезное препятствие для успешного ведения войны с Германией на море представляла географическая изолированность Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Ситуация усугублялась тем, что значительная часть сил (50% торпедных катеров, 45% морской авиации, 40% подводных лодок, 30% тральщиков) находилась на Дальнем Востоке. Этим противник первое время успешно пользовался. Большие потери на флоте в первый период войны можно объяснить также неудачами наших сухопутных войск и господством в воздухе немецкой авиации. Самым неблагоприятным для советского флота был период 1941-1942 годов, когда мы потеряли в три раза больше кораблей, чем противник. Однако все неудачи компенсировались ожесточенным сопротивлением советских моряков, из-за чего страны гитлеровской коалиции так и не смогли добиться очевидного преимущества на море.

Черноморский флот

Черноморский флот был одним из самых подготовленных соединений Вооруженных сил СССР. В его состав входили порядка 300 кораблей и катеров разных классов, в частности, 1 линейный корабль, 6 крейсеров, 16 лидеров и эсминцев, 47 подводных лодок, 600 самолетов различных типов. Флот располагал пятью базами: в Одессе, Николаеве, Новороссийске Батуми и главной в Севастополе . Уже 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла бомбовый удар по Севастополю. Впрочем, застать врасплох советских моряков не удалось. Атаку отбили благодаря своевременному обнаружению эскадрильи противника радарами крейсера «Молотов». А 25 июня силами Черноморского флота и авиации была нанесена серия ударов по румынской Констанце. Согласно германским данным от попаданий снарядов загорелись несколько нефтяных резервуаров, железнодорожные цистерны, и взорвался поезд с боеприпасами. До 21 июля советскими моряками была выполнена установка 7115 мин и 1404 минных защитников, которые, к сожалению, в дальнейшем принесли больше потерь Черноморскому флоту, чем противнику. Так, в 1941–1942 годах на своих же минах подорвались три эсминца. [С-BLOCK] Корабли Черноморского флота принимали участие в обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска и в битве за Кавказ. Не только на море. Черноморцы пополняли ряды морской пехоты и гарнизонов, защищающих города. За ярость в бою немцы прозвали их «черной смертью». Черноморский флот дольше других сохранял независимость от армейского сухопутного командования, что, по мнению военных специалистов, в конкретных условиях имело гораздо больше отрицательных последствий, чем положительных. В состав Черноморского флота входил уникальный корабль — зенитная плавбатарея №3, представлявшая собой стальной квадрат с пушками и зенитными пулеметами. Это судно, сконструированное капитаном 1-го ранга Григорием Бутаковым, за 9 месяцев боев сумело уничтожить более 20 немецких самолетов. Отметился в боях на Черном море и подводник, капитан 3-го ранга Михаил Грешилов. На подлодке М-35 он потопил 4 транспорта противника, а в конце 1942 года, перейдя на лодку Щ-215, добавил к своему боевому счету еще 4 вражеских транспорта и две баржи. Перелом на Черноморском театре военных действий пришелся на конец 1942-го — начало 1943 года. Высадка на Малую землю 4 февраля 1943 года стала первой с начала войны наступательной операцией Черноморского флота за два года боев.

Северный флот

К началу Великой Отечественной войны Северный флот располагал относительно скромными ресурсами. В строю находились 8 эскадренных миноносцев, из них 2 старых, 7 сторожевых кораблей, 15 подводных лодок, несколько торпедных катеров и тральщиков. Однако в ходе войны флот пополнился авиацией и кораблями с Тихого океана и Каспийского моря. Военно-географические условия благоприятствовали действиям Северного флота. Расположение Полярного (главной базы флота), Ваенги и Мурманска (тыловой базы) в глубине Кольского залива благоприятствовало их обороне с моря. Кроме обороны побережья Северный флот обеспечивал внутренние и внешние морские перевозки, а также действовал в районе морских коммуникациях противника, оказывал поддержку приморскому флангу 14-й армии. В 1944 году Северный флот участвовал в Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой немцы были полностью выдавлены с территории советского Заполярья. Вследствие большого скопления немецких мин в 1942 году Северный флот потерял 9 подлодок. В мае этого же года подводная лодка К-23 под командованием капитана 3-го ранга Леонида Потапова перешла к норвежскому берегу для действий против транспортных судов противника. 12 мая субмарине удалось потопить одно транспортное судно, однако из-за повреждения она вынужденно всплыла. Израненная подлодка вступила в артиллерийскую дуэль, потопив еще два немецких сторожевых корабля. Вызванные самолетом-разведчиком немецкие корабли и авиация окружили лодку, и экипаж, чтобы не сдаться врагу, принял решение погрузиться в морскую пучину. Много усилий Северный флот направлял на срыв морских перевозок противника вдоль побережья Норвегии . В течение первых двух лет войны в этих операциях были задействованы в основном подводные лодки, а начиная со второй половины 1943 года, на первый план вышли части морской авиации. Всего за годы войны Северный флот уничтожил свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов противника, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 млн тонн, а также около 1300 самолетов.

Балтийский флот

Накануне войны Балтийский флот состоял из 2 линейных кораблей, 2 крейсеров, 2 лидеров эскадренных миноносцев, 7 сторожевых кораблей, 2 канонерских лодок, 65 субмарин, также в его составе были минные заградители, тральщики, «охотники» за подводными лодками, катера. 22 июня 1941 года в 3 часа 6 минут контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ об открытии огня по самолетам противника, вторгшимся в воздушное пространство СССР. Это был первый приказ дать отпор гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне. Балтийское море сравнительно небольшого размера, оно отличается незначительными глубинами и изрезанной береговой линией. Это благоприятствовало использованию минного оружия и организации противолодочной обороны. Противнику часто без помех удавалось минировать воды в оперативных зонах советского флота, из-за чего наши корабли шли на дно, даже не сделав выстрела. 28 августа немцы захватили главную базу Балтийского флота — Таллин , что позволило им заблокировать минными полями надводный флот в Ленинграде Кронштадте . 30 августа из Таллина в Кронштадт прорвались оставшиеся суда Балтийского флота. Из 200 вышедших судов к месту назначения прибыли 112 боевых кораблей, 23 транспортных и вспомогательных судна, на которых были доставлены свыше 18 тысяч человек. Наиболее ожесточенные бои на Балтике проходили за Моонзундские острова. В тяжелейших условиях в течение 49 дней корабли флота и части сухопутных войск, уступавшие в численности и вооружении немецкой армии, сдерживали натиск противника. За время обороны Моонзундских островов гитлеровцы потеряли до 25 тысяч солдат и офицеров, много боевой техники и оружия, а также свыше 20 судов. Успешно в Балтийском море действовал и подводный флот. Ценой крупных потерь ему удавалось периодически прорывать блокаду и нарушать морские коммуникации противника. В январе 1943 года Балтийский флот содействовал сухопутным войскам во время операции по снятию блокады Ленинграда.

Тихоокеанский флот