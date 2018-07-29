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Российский флот может ответить на любой вызов, заявил Клинцевич
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Российский флот может ответить на любой вызов, заявил Клинцевич 

Парламентская газета 1 час назад
В настоящее время Военно-морской флот России имеет всё необходимое для того, чтобы ответить на любой вызов, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
В России 29 июля 2018 года отмечается День ВМФ. В честь праздника в Санкт-Петербурге прошёл главный военно-морской парад, участие в которой приняли более 40 боевых кораблей.
«Сегодня российский флот обладает всем необходимым, чтобы ответить на любой вызов, обеспечивая обороноспособность нашей Отчизны. Его мощь и несокрушимая сила — это не только боевые корабли и подводные лодки, оснащённые в военно-техническом отношении по высшим критериям качества и надёжности, а, прежде всего, люди, посвятившие свою жизнь служению Родине», — заявил журналистам Клинцевич.
По его словам, российские моряки изначально являли собой образец стойкости, мужества и героизма. «Именно благодаря военным морякам всех поколений наша страна стала великой морской державой. И останется таковой всегда!», — подчеркнул сенатор.
В заключение парламентарий поздравил моряков, ветеранов флота с Днем военно-морского флота России и пожелал им счастья, здоровья и удачи.
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