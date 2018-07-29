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Военные опровергли данные СМИ об инциденте с катером во время парада в Петербурге
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Военные опровергли данные СМИ об инциденте с катером во время парада в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Военные опровергли публикации об инциденте во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, катер врезался в опору моста.
Ранее местное издание "Фонтанка" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста, однако выровнял курс и продолжил движение.
"Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было", — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в ТАСС.
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