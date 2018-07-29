Военные опровергли данные СМИ об инциденте с катером во время парада в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 июля. / ТАСС /. Военные опровергли публикации об инциденте во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, катер врезался в опору моста. Ранее местное издание "Фонтанка" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что десантный катер типа «Серна» навалился бортом на опору Благовещенского моста, однако выровнял курс и продолжил движение. "Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было", — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в ТАСС.