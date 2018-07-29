В России отмечают День Военно-Морского флота 

Россия 29 июля отмечает День Военно-Морского Флота. Главный Парад по традиции прошёл в Санкт-Петербурге. Принял его Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, он на катере объехал построенные корабли и поприветствовал их экипажи.
В северной столице в этом году в смотре участвуют более 80 единиц техники и свыше 4000 военнослужащих. Ливень и Ураган, Дмитров и Владикавказ, Бойкий и Гейзер — всё это названия кораблей, корветов, подводных лодок, ракетных установок и другой военной техники. Не отстала и морская авиация. Они представили свои новинки — многоцелевые истребители и противолодочный вертолёт.
Во Владивостоке флот также представил свои самые лучшие корабли. Кроме того, в честь дня ВМФ для зрителей устроили настоящее представление. Завершатся торжества вечером праздничным салютом.