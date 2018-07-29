В ЗВО сообщили об отсутствии инцидентов во время парада в Санкт-Петербурге

Инцидентов при прохождении кораблей по Неве во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге не было, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было», — сказали в ЗВО.

Ранее издание «Фонтанка» сообщила, что десантный катер типа «Серна» врезался в опору Благовещенского моста во время парада.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проходил во второй раз. В нем принимали участие более 40 боевых кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов.