В Новороссийске, Анапе и Краснодаре с масштабом отмечают День ВМФ

Краснодарском крае самые масштабные празднества организованы в Новороссийске . В акватории Цемесской бухты проходит военно-спортивный праздник, на котором представлены боевые возможности кораблей. Всего в праздничных мероприятиях принимают участие около 20 кораблей и судов обеспечения, порядка десяти единиц боевой техники и более тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится и в Краснодаре. В Анапе в этот день пройдет праздничный концерт.

С праздников военнослужащих поздравил глава региона Вениамин Кондратьев

— День военно-морского флота — по-настоящему народный праздник, который символизирует мужество, силу духа, верность воинскому долгу и горячую любовь к Родине, — говорится в официальном сообщении губернатора.

Кондратьев также напомнил, что на Кубани всегда будут чтить память моряков, защищавших земли в годы Великой Отечественной войны.