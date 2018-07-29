В Новороссийске, Анапе и Краснодаре с масштабом отмечают День ВМФ 

Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. В России 29 июля отмечают День военно-морского флота. Главный парад проходит в Санкт-Петербурге, в мероприятии принимает участие президент Владимир Путин.
В Краснодарском крае самые масштабные празднества организованы в Новороссийске. В акватории Цемесской бухты проходит военно-спортивный праздник, на котором представлены боевые возможности кораблей. Всего в праздничных мероприятиях принимают участие около 20 кораблей и судов обеспечения, порядка десяти единиц боевой техники и более тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
Торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится и в Краснодаре. В Анапе в этот день пройдет праздничный концерт.
С праздников военнослужащих поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.
— День военно-морского флота — по-настоящему народный праздник, который символизирует мужество, силу духа, верность воинскому долгу и горячую любовь к Родине, — говорится в официальном сообщении губернатора.
Кондратьев также напомнил, что на Кубани всегда будут чтить память моряков, защищавших земли в годы Великой Отечественной войны.