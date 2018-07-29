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Путин поприветствовал с катера участников военно‐морского парада в Петербурге
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

Путин поприветствовал с катера участников военно‐морского парада в Петербурге 

360tv.ru 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин обогнал на катере парадную линию боевых кораблей, принимающих участие в военно‐морском параде в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».
Российский лидер обошел на катере парадную линию из 12 боевых кораблей, среди которых большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ», а также головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».
Он также поприветствовал экипаж атомного подводного ракетоносца «Орел» проекта 949А «Антей», который пришел с Северного флота и стоит на Кронштадтском рейде. Глава государства поздравил с праздником военных моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Всего в параде, проходящем одновременно в Петербурге и в Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов. В небе пролетят десятки истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов.
Впервые над Северной столицей появится уникальный вертолет-разведчик Ка-31Р.
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