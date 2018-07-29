А. Шапошников поздравил моряков с Днем военно-морского флота РФ

«Поздравляю моряков, офицеров и ветеранов Балтийского, Северного, Черноморского, Каспийского и Тихоокеанского флотов с Днем Военно-морского флота России! Желаю успехов, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества!», — написал А. Шапошников.

День военно-морского флота РФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 г. В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.