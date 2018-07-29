В городах и районах Кубани отмечают День ВМФ

Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов флота

29 июля в городах и районах Краснодарского края проходят праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ.

Военнослужащих и ветеранов Кубани поздравил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

«Это по-настоящему народный праздник, который символизирует мужество, силу духа, верность воинскому долгу и горячую любовь к Родине», — говорится в поздравлении главы региона.

Он также отметил, что Краснодарский край неразрывно связан с флотом. Кубанцы хранят память о бессмертных подвигах военных моряков, защищавших землю в годы Великой Отечественной войны.