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В городах и районах Кубани отмечают День ВМФ
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

В городах и районах Кубани отмечают День ВМФ 

АиФ-Кубань 41 минуту назад
Фото: АиФ-Кубань
Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов флота
29 июля в городах и районах Краснодарского края проходят праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Военнослужащих и ветеранов Кубани поздравил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.
«Это по-настоящему народный праздник, который символизирует мужество, силу духа, верность воинскому долгу и горячую любовь к Родине», — говорится в поздравлении главы региона.
Он также отметил, что Краснодарский край неразрывно связан с флотом. Кубанцы хранят память о бессмертных подвигах военных моряков, защищавших землю в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, масштабный морской парад проходит в Новороссийске. В акватории Цемесской бухты организован военно-спортивный праздник, на котором представлены боевые возможности кораблей. Всего в праздничных мероприятиях принимают участие около двадцати кораблей и судов обеспечения, порядка десяти единиц боевой техники и более тысячи военнослужащих.
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