День Воздушно-десантных войск. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа ежегодно с 2006 года в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) — профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. В День Воздушно-десантных войск 2 августа в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и современном состоянии ВДВ.

Воздушно-десантные войска России — отдельный род войск, способный создавать и наращивать мобильные группировки на любых направлениях в чрезвычайно сжатые сроки (не более суток). Является средством Верховного главнокомандования.

История войск

Первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе. В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года было принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений. В 1941 году на базе воздушно-десантных бригад были организованы корпуса численностью свыше 10 тыс. человек каждый. До 1946 года воздушно-десантные войска входили в состав ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе и в советско-финской войне 1939-1940 годов. В начале Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. За боевые заслуги в ходе войны всем воздушно-десантным соединениям было присвоено звание гвардейских. 296 десантников были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1946 году одновременно с переименованием РККА в Вооруженные силы СССР ВДВ были включены в состав Сухопутных сил с подчинением министру обороны. На протяжении почти четверти века (в 1954-1959 и 1961-1979 годах) десантниками руководил генерал армии Василий Маргелов , при котором сформировалась основа структуры современных ВДВ, были значительно усилены огневая мощь и мобильность десантных подразделений.

После распада СССР в 1991 году ВДВ стали самостоятельным родом войск в резерве главнокомандующего РФ.

За мужество и героизм, проявленные ими, в послевоенный период более 100 десантников удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тыс. награждены орденами и медалями. Десантники выполняли боевые задачи в Афганистане , на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Югославии.

С воздушно-десантных войск начался эксперимент по переводу ВС России на контрактный способ комплектования. В конце декабря 2003 года 76-я дивизия ВДВ стала первым соединением в российской армии, полностью сформированным на контрактной основе.

Структура и текущее состояние

С 2015 года в ВДВ действуют три боевых компоненты.

Десантно-штурмовая компонента:

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия ( Псков );

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузова II степени бригада ( Ульяновск , к 2023 году ее планируется переформировать в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию);

Воздушно-десантная компонента:

98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия (Иваново);

106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия (Тула).

Десантно-штурмовая (горная) компонента:

7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия ( Новороссийск ) и в ее составе — отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон в Республике Крым (Феодосия).

Кроме того, в 2014 году в Кубинке ( Московская область ) была создана 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ, а в соединениях дополнительно сформированы разведывательные батальоны. В состав воздушно-десантных войск входит 38-й отдельный гвардейский полк связи и отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Московская обл.) ВДВ.

В 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях были сформированы танковые роты (по одной в соединении). В 2018 году три из них будут преобразованы в танковые батальоны. Также в составе ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы, роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Разработан план оснащения ВДВ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техникой на период до 2020 года. С 2016 года в войска поступают боевые машины десанта БМД-4М «Садовница» и БТР-МДМ «Ракушка» (к 2020 году их общая численность должна превысить 300 единиц), бронеавтомобили «Рысь» (локализованная версия Iveco LMV). Проходит модернизацию стоящая на вооружении ВДВ самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» с орудием калибра 125 мм и др.

Всего за последние пять лет в войска было поставлено в общей сложности 42 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники, уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения был доведен до 62%. В 2017 году войска получили более 120 единиц бронетанковой техники, 500 единиц различных средств разведки, БПЛА, более 100 единиц модернизированных артиллерийских систем.

В настоящее время идут испытания новых самоходных противотанковых комплексов «Корнет-Д1», а также опытно-конструкторские работы по созданию линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники грузов массой от 500 кг до 18 т.

Согласно данным Минобороны, в 2017 году в ВДВ было проведено 400 тактических и командно-штабных учений.

В рамках всеармейских этапов «Армейских международных игр — 2018» команды ВДВ принимали участие в 21 конкурсе, в четырех конкурсах заняли первые места.

Полигоны, учебные заведения и др.

Численность ВДВ в 2017 году превышает 45 тыс. военнослужащих. В состав учебно-материальной базы войск по состоянию на июль 2017 года входят 15 полигонов, в том числе один полигон центрального подчинения ВДВ Струги Красные ( Псковская область ). До конца 2020 года на территории одного из субъектов Центрального федерального округа планируется построить еще один военный полигон для боевой подготовки десантников.

Кадры для ВДВ готовит ряд учебных заведений: Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, Тульское суворовское военное училище (возрождено в 2016 году), Омский кадетский военный корпус, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ ( Омск ) и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Форменный головной убор российских десантников — берет голубого цвета.

Девиз ВДВ — «Никто, кроме нас!».

Командующий