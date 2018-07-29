Барыкин направил поздравление с Днем ВМФ

«Дорогие нижегородцы!

Искренне поздравляю всех с Днем военно-морского флота!

Флот для нашей страны — это ее гордость, мощь и достоинство. В этот день, в первую очередь, мы чествуем офицеров, мичманов, старшин и матросов, которые всегда были и остаются примером строгой дисциплины, отваги и доблести, беззаветной и самоотверженной преданности нашему Отечеству. Морское дело всегда считалось в России нелегким и в высшей степени почетным.

Этот праздник считают своим не только те, кто стоит на страже морских рубежей России, но и те, кто обеспечивает боеготовность отечественного флота. Нижний Новгород — город потомственных кораблестроителей. Целый ряд нижегородских предприятий и конструкторских организаций служат укреплению мощи Военно-Морского флота, участвуют в строительстве боевых кораблей и судов обеспечения, работают над их оснащением.

Поздравляю с праздником всех, чья судьба навсегда связана с флотом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Слава Военно-Морскому Флоту России!»