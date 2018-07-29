На Северном флоте прошел открытый командный чемпионат «Заполярный рубеж»

В спортивном состязании приняли участие 52 команды, в состав которых вошли как военнослужащие СФ , так и гражданские жители Кольского края.

В спортивном состязании приняли участие 52 команды, в состав которых вошли как военнослужащие СФ, так и гражданские жители Кольского края. Общая численность участников «Заполярного рубежа» составила 208 человек. Соревнования проводились в командном зачёте по двум группам. В первую — основную — вошли команды, сформированные исключительно из мужчин, во вторую — смешанную — были включены представительницы слабого пола.

По результатам открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж» победителем в основной группе стала команда объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, второе место заняла сборная «Армата» сухопутных и береговых войск СФ, третье — «Флотилия» из города Полярный

Во второй группе лидерами гонки стала команда «Партизан» центра материально-технического обеспечения Северного флота. Серебро досталось сборной «Дельфин» подводных сил Северного флота, бронза — команде «Молния» объединения ВВС и ПВО СФ.

Награждал победителей и призёров открытого командного чемпионата «Заполярный рубеж» начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он отметил, что проводить эту военно-патриотическую игру на Северном флоте стало доброй традицией. Контр-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил участников и организаторов спортивного состязания за успешное проведение мероприятия. Начальник штаба СФ сказал, что на регулярной основе теперь будут проводиться различные спортивные соревнования на территории Минобороны России, расположенной в районе посёлка Кильдинстрой Мурманской области, где идёт строительство военно-патриотического парка культуры и отдыха.